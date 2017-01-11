Московская жизнь
Травматизм от использования пиротехники сократился на 25%
На 25% сократилось количество случаев травмирования от пиротехники в новогодние праздники в городе"
На 25% сократилось количество случаев травмирования граждан
от использования пиротехники в прошедшие новогодние праздники в Москве по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 11 января в ходе
заседания Президиума Правительства столицы сообщил заместитель мэра по вопросам
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Число случаев травмирования граждан от использования пиротехнических изделий сократилось на 25%. На водных объектах зарегистрировано всего два происшествия», - сказал Петр Бирюков.
Он также отметил, что количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 20,4%, в жилом секторе - на 25%, возросло количество спасенных на 16%.
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