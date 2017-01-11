На 25% сократилось количество случаев травмирования граждан от использования пиротехники в прошедшие новогодние праздники в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 11 января в ходе заседания Президиума Правительства столицы сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«Число случаев травмирования граждан от использования пиротехнических изделий сократилось на 25%. На водных объектах зарегистрировано всего два происшествия», - сказал Петр Бирюков.



Он также отметил, что количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 20,4%, в жилом секторе - на 25%, возросло количество спасенных на 16%.

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