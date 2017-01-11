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Московская жизнь

Травматизм от использования пиротехники сократился на 25%

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Травматизм от использования пиротехники сократился на 25%

Информационный Центр Правительства Москвы 11 января 2017г., 15:50

На 25% сократилось количество случаев травмирования от пиротехники в новогодние праздники в городе

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На 25% сократилось количество случаев травмирования граждан от использования пиротехники в прошедшие новогодние праздники в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 11 января в ходе заседания Президиума Правительства столицы сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Число случаев травмирования граждан от использования пиротехнических изделий сократилось на 25%. На водных объектах зарегистрировано всего два происшествия», - сказал Петр Бирюков.

Он также отметил, что количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 20,4%, в жилом секторе - на 25%, возросло количество спасенных на 16%.

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