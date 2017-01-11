В 2016 году из перечня долгостроев и незавершенного строительства удалось исключить 57 объектов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По состоянию на начало 2016 г. на контроле Стройкомплекса находилось 346 объектов долгостроя и незавершенного строительства.

По 57 бывшим объектам долгостроя приняты следующие решения.

21 объект введен в эксплуатацию, среди них: Московский городской дворец творчества детей и молодежи на ул. Большая Полянка, реконструкция шоссе Энтузиастов от МКАД до Садового кольца, стоматологическая поликлиника на ул. Малая Лубянка, реконструкция путепровода через железнодорожные пути Павелецкого направления МЖД в Электролитном проезде, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс на Летной улице и др.

По 17 объектам приняты решения о возобновлении работ, среди них: многофункциональный административно-деловой центр на Ходынской ул., молодежно-спортивный комплекс на Реутовской ул., торгово-гостиничный комплекс на Рязанском проспекте, ФОК с бассейном в Шипиловском проезде, дороги и инженерные коммуникации для мкр. 2 района Левобережный и др.

Еще 19 площадок, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, приведут в порядок и благоустроят.

В настоящее время на контроле остается 289 объектов, из которых: 37 – федеральные; 152 – инвестиционные; 100 – городской заказ.

Напомним, по поручению заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы Марата Хуснуллина в Стройкомплексе столицы создана оперативная группа по сокращению объектов долгостроя, в состав которой включен заместитель председателя Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук.

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