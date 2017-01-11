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Московская жизнь

Утверждено строительство нового жилого дома в Олсуфьевском переулке

Утверждено строительство нового жилого дома в Олсуфьевском переулке

Информационный Центр Правительства Москвы 11 января 2017г., 16:04

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы 29 декабря утвердила технико-экономические параметры земельных участков по адресу: Олсуфьевский пер., вл. 9 (ЦАО) для строительства жилого дома.

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Жилой дом построят в Олсуфьевском переулке в Москве

Как отметил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, инвестор ООО «СоюзНедвижимость» намерен построить жилой дом площадью 11 855 кв. метров. 

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