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Московская жизнь
Утверждено строительство нового жилого дома в Олсуфьевском переулке
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы 29 декабря утвердила технико-экономические параметры земельных участков по адресу: Олсуфьевский пер., вл. 9 (ЦАО) для строительства жилого дома."
Жилой дом построят в Олсуфьевском переулке в Москве
Как отметил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, инвестор ООО «СоюзНедвижимость» намерен построить жилой дом площадью 11 855 кв. метров.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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