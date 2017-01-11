Мэр выразил благодарность всем городским службам за высокую организацию работы в праздничные дни.

Как отметил в своем выступлении заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все службы городского хозяйства Москвы работали в штатном режиме в новогодние праздники.

«Во время подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, начиная с 26 декабря, все службы городского хозяйства работали в штатном режиме, аварийных отключений потребителей в указанный период не допущено», - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, в период новогодних каникул в Москве круглосуточно работали более 50 тысяч сотрудников коммунальных служб города.

При этом на объектах топливно-энергетического и водопроводного хозяйства было задействовано более 4 тыс. человек.

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