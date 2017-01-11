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Московская жизнь

Исторические выставки проводятся в библиотеках Москвы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Исторические выставки проводятся в библиотеках Москвы

Информационный Центр Правительства Москвы 11 января 2017г., 16:17

Историческая библиотека открывает выставки в библиотеках Москвы

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В рамках проекта «Прикасаясь к наследию прошлого» Историческая библиотека открывает две выставки в библиотеках Москвы. Об этом 11 января сообщила пресс-служба библиотеки.

В Библиотеке ЦАО №20 Отдел детского творчества до 2 февраля работает выставка «Волшебный мир новогодней открытки». С 30 января в ЦУНБ им. Н.Некрасова откроется выставка «Историк Государства Российского», продлится она до 28 февраля.
Вход на выставки свободный.

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