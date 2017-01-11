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Московская жизнь
Исторические выставки проводятся в библиотеках Москвы
Историческая библиотека открывает выставки в библиотеках Москвы"
В рамках проекта «Прикасаясь к наследию прошлого»
Историческая библиотека открывает две выставки в библиотеках Москвы. Об этом 11
января сообщила пресс-служба библиотеки.
В Библиотеке ЦАО №20 Отдел детского творчества до 2 февраля работает выставка «Волшебный мир новогодней открытки». С 30 января в ЦУНБ им. Н.Некрасова откроется выставка «Историк Государства Российского», продлится она до 28 февраля.
Вход на выставки свободный.
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