В рамках проекта «Прикасаясь к наследию прошлого» Историческая библиотека открывает две выставки в библиотеках Москвы. Об этом 11 января сообщила пресс-служба библиотеки.



В Библиотеке ЦАО №20 Отдел детского творчества до 2 февраля работает выставка «Волшебный мир новогодней открытки». С 30 января в ЦУНБ им. Н.Некрасова откроется выставка «Историк Государства Российского», продлится она до 28 февраля.

Вход на выставки свободный.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов