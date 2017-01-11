С 10 февраля 2017 года будет организовано одностороннее движение на участке Советский улицы по направлению от улицы Василия Ботылёва до дома 13.

Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗАО города Москвы.

Проезжая часть на рассматриваемом участке достаточно узкая и при наличии припаркованных на ней автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта. Напомним, одностороннее движение вводится только на тех участках улиц, где связность улично-дорожной сети высокая. Новая схема движения позволит оптимизировать трафик на данном участке, а также увеличить пропускную способность улицы.

В ближайшее время будут установлены информационные щиты, предупреждающие водителей об изменении схемы организации движения на данном участке.

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