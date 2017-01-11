В праздничное время особое внимание уделяется усилению связей между различными районами, соблюдению расписания движения и подготовке подвижного состава.

«Потребность горожан в комфортном и быстром транспорте во время праздников традиционно высока, а в этом году на новогодние каникулы пришлись еще и сильные морозы. В холодное время года Мосгортранс уделяет особое внимание обслуживанию подвижного состава перед выходом на линию. Надлежащее состояние трамвайных путей, контактной сети электротранспорта и остановочных пунктов в праздничные дни круглосуточно обеспечивали около 1 500 сотрудников предприятия и более 200 единиц спецтехники», – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Подобные меры позволили предоставить пассажирам качественные транспортные услуги при проезде по всем маршрутам ГУП «Мосгортранс», 159 из которых работали и в новогоднюю ночь.

«С 31 декабря на 1 января мы впервые перешли на круглосуточный режим, а в ночь с 6 на 7 января автобусы, троллейбусы и трамваи работали до 03.00. В новогоднюю и рождественскую ночь наземным транспортом воспользовались порядка 120 тысяч пассажиров. Всего во время каникул автобусы, троллейбусы и трамваи перевезли более 17 миллионов человек», – добавил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Отметим, что в рождественскую ночь подвижной состав ГУП «Мосгортранс» не только обеспечивал проезд горожан, но и дежурил у крупных религиозных учреждений. В связи с сильными морозами 130 автобусов было направлено к храмам для обогрева прихожан во время праздничных мероприятий.

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