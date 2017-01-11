14 января, в день празднования Старого Нового года, посетителей катка на ВДНХ ждет серия масштабных танцевальных флешмобов под зажигательные новогодние мелодии и шедевры классической музыки. Об этом сообщает пресс-служба выставки. Также гости ВДНХ смогут создать своих волшебных ангелов и загадать заветные желания. А прямо на льду вырастет лес из серебряных деревьев.

Волшебным вечером 14 января 2017 года центральная площадь катка превратиться в огромный танцпол. Прямо на льду пройдут мастер-классы по разучиванию танцев разных стилей: этнические ритмы народов севера, любимые новогодние песни из советских мультфильмов и вальсы из балета «Щелкунчик». В начале каждого мастер-класса посетители освоят основные движения и связки разучиваемого танца, а завершением каждого урока станет флешмоб с финальным исполнением танцевальной композиции.

Кроме музыки и танцев на льду в праздничный вечер гостей ждет еще одно чудо. На подиумах около фудкорта и павильона экспресс-проката будут проводиться мастер-классы по созданию фигурок ангелов размером 11–14 см из легкой бумаги. Ангелов можно будет раскрасить карандашами и украсить блестками. Участникам не придется ничего вырезать — нужно лишь собрать фигурку из готового макета под руководством аниматоров.

Здесь же, прямо на льду, вырастет лес из серебряных деревьев. Эти волшебные двухметровые растения будут украшены световыми гирляндами и творениями посетителей катка: сделав ангелов и написав на них о своих мечтах, гости прикрепят их ленточками к ветвям сказочных деревьев и загадают самые заветные рождественские желания.

Во время праздника на катке на ВДНХ будут проводиться промоактивности от официального партнера Катка – группы компаний «Эльдорадо»: мастер-классы по фигурному катанию, мини-эстафеты и конкурсы. Победители и самые активные участники получат подарки от партнера. Также в этот день будут названы победители акции сети магазинов «Эльдорадо», проводимой совместно с известными брендами Hotpoint, «MIA кухни» и Volkswagen. Победителей акции ожидают впечатляющие призы, главным из которых станет автомобиль – новый Volkswagen Tiguan.

Мероприятие состоится 14 января 2017 года с 17:00 до 22:00.

Стоимость: взрослый билет — 600 рублей, детский билет (6-12 лет) — 250 рублей.

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