Футбол. Испания. Кубок Короля. Сельта – Валенсия

12 января 2017, 21:00 МСК

«Сельта»

После гостевой победы с разницей в три мяча мало у кого остаются сомнения в том, что «Сельта» пройдет в четвертьфинал. По сути, сама игра носит уже формальный характер. В нынешнем году «Сельта» после зимних каникул уже побеждала дважды. После матча с «Валенсией» «кельты» дома уверенно обыграли в Примере дома «Малагу» со счетом 3:1. Команда дома все так же, как и в первом круге неплохо забивает, но в обороне по прежнему систематически дает сбои.

«Валенсия»

«Валенсия» в понедельник могла поправить свои дела в чемпионате. «Летучие мыши» трижды выходили вперед в поединке с аутсайдером «Осасуной», но в итоге довольствовались лишь ничейным результатом 3:3, пропустив на 90+2 минуте решающий гол. Три пропущенных гола, пускай и на везде, от одной из худших атак чемпионата говорят о том, что в обороне у левантийцев по-прежнему проходной двор.

Статистика и личные встречи

«Сельта» обыграла «Валенсию» дома в матче первого круга со счетом 2:1.

«Сельта» выиграла дома 9 из 12 последних домашних матчей.

«Валенсия» проиграла три из пяти крайних гостевых встреч.

Прогноз

Как было уже сказано выше, матч носит, по сути, формальный характер. Уже через два дня «Сельте» принимать «Алавес», взломать оборону которого будет не так то и просто. «Валенсии» принимать «Эспаньол», где желательно брать три очка. Учитывая эти факторы, можно предположить появление на поле резервистов, и голов от обеих сторон.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сельта — 2,07

Ничья — 3,74

Валенсия — 3,06

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