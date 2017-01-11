Футбол. Испания. Кубок Короля. Эйбар – Осасуна

12 января 2017, 21:00 МСК

«Эйбар»

«Эйбар» очень неплохо смотрелся в первой половине сезона. На данный момент команда занимает в турнирной таблице Примеры десятое место. Вряд ли баски сумеют вклиниться в борьбу за место в Лиге Европы, хотя и об прописке пока причин особо беспокоится нету. До зоны вылета расстояние в 11 очков. Поэтому, «Эйбар» вполне может позволить себе играть в полную силу в Кубке Испании. В первом матче с «Осасуной» особых проблем у басков не было. Сыграв надежно в обороне, команда отправила в ворота памплонцев три безответных гола.

«Осасуна»

«Осасуна» пытается спасти прописку в Примере. На этой неделе памплонцы уже сыграли матч в чемпионате с «Валенсией», который завершился вничью 3:3. Одно заработанное очко не внесло изменений в статус клуба. «Осасуна» занимает последнее место. Тем не менее, в матче с «Валенсией» памплонцы продемонстрировали, что характер у команды есть. «Осасуна» трижды отыгрывалась по ходу поединка.

Статистика и личные встречи

«Осасуна» обыграла «Эйбар» в матче первого круга со счетом 3:2.

«Эйбар» в нынешнем сезоне проиграл дома всего дважды.

«Осасуна» выиграла лишь один из восьми крайних гостевых матчей в Кубке Испании, не забив в пяти из них.

Прогноз

Главной мотивацией на матч у «Эйбара» будет реванш за поражение дома в первом круге. Если судить по состоянию команд, то реванш должен удастся. «Осасуна» неудачно играет на выезде, плюс всего два дня назад играла тяжелый матч с «Валенсией». К тому же через два дня играть ключевое сражение за прописку с «Гранадой». Поэтому, вполне можно ожидать и появление у гостей резерва.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Эйбар — 1,62

Ничья — 4,20

Осасуна — 6,00

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