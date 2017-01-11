Футбол. Испания. Кубок Короля. Севилья – Реал Мадрид

12 января 2017, 23:15 МСК

«Севилья»

«Севилья», похоже, в этом году решила слить Кубок. В первом матче кубкового противостояния «нервионцы» выглядели очень слабо, и заслуженно уступили 0:3. Команда в этом сезоне очень неплохо выступает в Примере и является одним из претендентов на медали. В турнирной таблице «Севилья» идет на втором месте, отставая от «Реала» на четыре очка, хотя мадридцы имеют еще матч в запасе. После матча на «Сантьягу Бернабеу» «нервионцы» уже успели сыграть в Примере поединок с «Реал Сосьедадом», которого разгромили на его поле со счетом 4:0.

«Реал»

«Реал» после домашней победы над «Севильей» тоже провел матч в чемпионате, в котором легко расправился с «Гранадой» 5:0. Роналду, Бензема и Каземиро, а также дубль Иско доказали, что с атакой у «сливочных» все в порядке. При этом, несмотря на проблемы в обороне, команда Зидана не пропустила в двух крайних поединках.

Статистика и личные встречи

«Реал» не проигрывает уже 39 матчей кряду, выиграв 28 из них.

«Севилья» выиграла три последних поединка дома с общим счетом 15:3.

«Севилья» выиграла у «Реала» три из четырех последних домашних матчей.

Прогноз

Матч, лишенный практически интриги, является скорее разведкой боем накануне сражения между командами в чемпионате. Уже через два «Севилья» будет принимать «Реал» в матче чемпионата и именно тогда разгорится основное действие. В этом же поединке, скорее всего, все ключевые фигуры будут сидеть на скамейке. А потому предполагаем, что матч завершится вничью.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Севилья — 3,11

Ничья — 3,82

Реал Мадрид — 2,27

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