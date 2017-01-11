Футбол. Англия. Чемпионшип. 26 тур. Рединг – КПР

12 января 2017, 23:00 МСК

«Рединг»

Свой последний матч «Рединг» проиграл в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4, завершив, таким образом, свое короткое выступление на турнире. Теперь команда Яппа Стама может сосредоточиться исключительно на чемпионате, где она пытается добыть путевку в Премьер-лигу. На данный момент «Рединг» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа третье место и вполне может еще поспорить за прямую путевку в элитный дивизион. От второго «Ньюкасла» «королевские» отстают на шесть очков, но сыграли на матч меньше. Дома «Рединг» представляет собой грозную силу. В родных стенах подопечные Яппа Стама проиграли всего одну встречу.

КПР

КПР, который еще не так давно радовал болельщиков игрой в Премьер-лиге, в сезоне нынешнем ведет борьбу за прописку в Чемпионшипе. На данный момент команда Иана Холлоуэя идет на 17 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. В последних двух матчах чемпионата «обручам» удалось обыграть «Вулверхэмптон» и «Ипсвич» с одинаковым счетом 2:1, однако в Кубке дома с таким же результатом КПР уступил «Блэкберну».

Статистика и личные встречи

«Рединг» выиграл дома пять крайних матчей кряду, забивая не меньше двух голов за матч.

КПР проиграл в чемпионате три из четырех последних гостевых матчей, не забив в них ни одного гола.

КПР не проигрывал на поле «Рединга» в четырех матчах подряд.

Прогноз

«Рединг» в этом сезоне смотрится гораздо лучше КПР. Даже поражение от МЮ вряд ли выбьет команду из колеи, ведь в приоритете чемпионат. К тому же дополнительной мотивацией станет неудачная статистика очных встреч, которую «королевские» намерены прервать в этом туре.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Рединг — 1,85

Ничья — 3,74

КПР— 3,82

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