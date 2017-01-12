Смогут ли подопечные Алексея Кудашова победить «барсов» во время домашнего матча КХЛ?

«Локомотив»

В Западной конференции «Локомотив» идет вполне неплохо, занимая после 48 игр четвертое место. До идущего впереди «Торпедо» команде не хватает шести очков, потеснить железнодорожников на данный момент могут только московское «Динамо», уступающее два зачетных балла, и их минские одноклубники, имеющие на восемь очков меньше с тремя играми в запасе. В январе «Локо» играет неровно, победы над «Кузней» (2:1) и рижским «Динамо» (3:1) разделены неудачами с «Сибирью» (3:2 Б) и «Авангардом» (2:3).

«Ак Барс»

Казанский коллектив на Востоке третий, уступает только «Магнитке» и «Авангарду», как лидеру дивизиона Чернышова. В новый календарный год команда Зинетулы Билялелтдинова вошла не слишком хорошо – единственная победа пришлась на игру с «Трактором» (5:3), следом были домашние поражения от «Салавата» (1:2 Б) и «Магнитки» (0:2). Гостевые показатели «Ак Барса» неплохие, 37 очков за 22 поединка (8-6-1-7) при разнице шайб 55:45.

Статистика и личные встречи

В этом сезоне «Локомотив» выиграл 2:0 в Казани.

В Ярославле железнодорожники не проигрывают «барсам» три матча подряд.

Текущая серия побед на «Арене-2000» для «Локомотива» составляет шесть игр.

Прогноз

Обе команды в этом сезоне высокой результативностью не радуют, показывая средние цифры 4.4 и 4.2 шайбы соответственно. Слабо верится, что очный поединок пройдет в принципиально ином ключе, соперники достойны друг друга и очень надежны в обороне. Небольшой перевес оставим хозяевам, на своем льду «Локо» проигрывает в основное время редко, и добавим к этому тотал меньше.

Коэффициенты БК Марафон:

Локомотив – 2,17

Ничья — 3,94

Ак Барс – 3,11

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