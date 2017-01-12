Хоккей. НХЛ. Айлендерс — Флорида

12 января 2017 года, 03-00 МСК

«Айлендерс»

«Айлендерс» замыкают тернирную таблицу Восточной конференции с 38 очками в своей копилке после 38 матчей. На данный момент команда находится в неплохо форме и «Айлы» наконец начали набирать хоть какие-то очки на выезде. Кадровых проблем клуб не испытывает и дома очень важно «Островитянам» зарабатывать очки.

«Флорида»

«Пантерс» накануне провели свой матч против «Нью-Джерси» и смотреть очень хорошо. Благодаря надежной игре вратаря Луонго им удалось оставить свои ворота в неприкосновенности. Команда играет очень нестабильно и чередует очень качественные игры с поражениями «Бостону» (0:4), «Виннипегу» (1:4), но в целом оставляет положительные впеатления.

Статистика и личные встречи

Матчи этих команд проходят обычно в упорной борьбе и нельзя выделить какую-либо тенденцию в этой паре. В этом сезоне клубы встречались лишь однажды во Флориде и тогда были сильнее хозяева.

Прогноз

«Айлендерс» очень достойно играют дома и сейчас они выглядят несколько предпочтительнее оппонентов. «Флорида» не отличается стабильностью, тем более в матчах на выезде, поэтому мы предлагаем поставить на победу хозяев в этой встрече.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Айлендерс — 2,27

Ничья — 4,00

Флорида — 2,83

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