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Прогноз. Хоккей. «Айлендерс» — «Флорида» 12 января 03:00 мск
12 января в Нью-Йорке состоится встреча между одной из двух команд этого города «Айлендерс» и «Пантерами» из Флориды. На данный момент хозяева замыкают таблицу конференции, но тем не менее имеют шансы на выход в плей-офф."
Хоккей. НХЛ. Айлендерс — Флорида
12 января 2017 года, 03-00 МСК
«Айлендерс»
«Айлендерс» замыкают тернирную таблицу Восточной конференции с 38 очками в своей копилке после 38 матчей. На данный момент команда находится в неплохо форме и «Айлы» наконец начали набирать хоть какие-то очки на выезде. Кадровых проблем клуб не испытывает и дома очень важно «Островитянам» зарабатывать очки.
«Флорида»
«Пантерс» накануне провели свой матч против «Нью-Джерси» и смотреть очень хорошо. Благодаря надежной игре вратаря Луонго им удалось оставить свои ворота в неприкосновенности. Команда играет очень нестабильно и чередует очень качественные игры с поражениями «Бостону» (0:4), «Виннипегу» (1:4), но в целом оставляет положительные впеатления.
Статистика и личные встречи
Матчи этих команд проходят обычно в упорной борьбе и нельзя выделить какую-либо тенденцию в этой паре. В этом сезоне клубы встречались лишь однажды во Флориде и тогда были сильнее хозяева.
Прогноз
«Айлендерс» очень достойно играют дома и сейчас они выглядят несколько предпочтительнее оппонентов. «Флорида» не отличается стабильностью, тем более в матчах на выезде, поэтому мы предлагаем поставить на победу хозяев в этой встрече.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Айлендерс — 2,27
Ничья — 4,00
Флорида — 2,83
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