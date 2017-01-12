Хоккей. НХЛ. Виннипег — Монреаль

12 января 2017 года, 03-30 МСК

«Виннипег»

«Виннипег» довольно уверенно провел последний матч с «Калгари» (2:0), несмотря на отсутствие одного из лидеров команды Патрика Лайне, получившего сотрясение мозга в матче с «Баффало». «Джетс» являются одной из самых результативных команд лиги, в 29 встречами «Истребителей» из 43 пробивался тотал больше 4.5 и средняя результативность матчей хозяев равна 5.5 шайбам за игру.

«Монреаль»

«Монреаль» все-таки уступил четвертое место «Вашингтону» после последнего поражения «Кэпиталс» в матче на «Белл Центр» арене (1:4). Теперь в Виннипег приедет очень злой и мотивированный на победу «Монреаль», который сделает все для того, чтобы победить. «Хабс» не отличаются высокой результативностью и несут некоторые потери в составе, но способны выиграть эту встречу.

Статистика и личные встречи

Четыре последних игры между этими клубами закончились победой хозяев. Матчи между канадскими коллективами обычно проходят довольно-таки результативно и сейчас есть все для того, чтобы эта тенденция укрепилась

Прогноз

На «МТС Центр» арене нас ждет очень упорное противостояние двух команд, желающих заработать два очка. Мы считаем, что коллективы подарят нам зрелищный хоккей и предлагаем поставить на тотал больше 4.5 в данном матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Виннипег — 2,70

Ничья — 4,00

Монреаль — 2,36

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