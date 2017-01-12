В Москве стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором примут участие свыше 16 тысяч учащихся. Региональный этап будет проходить с 11 января по 22 февраля. Первые состязания пройдут по французскому языку и литературе. В этом году олимпиада по каждому предмету проводится в отдельный день, без пересечений.

Школьников, успешно выступивших в III этапе, пригласят на заключительный этап олимпиады, который пройдет в марте-апреле в 14 городах России.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 общеобразовательным предметам во всех регионах страны. Олимпиада проводится в четыре этапа. В сентябре-октябре проходит школьный этап. В этом году только в Москве его участниками стали более 400 тысяч школьников. Затем проходит муниципальный этап, а в январе-феврале – региональный. Заключительный этап состоится в марте-апреле 2017 года.

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