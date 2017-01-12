Московская жизнь
АО «Мосводоканал» реконструирует водопроводную сетьВ планы городского управления входит реконструкция водопроводной сети. "
АО «Мосводоканал» в рамках реконструкции проведет по
Китайгородскому проезду новую водопроводную сеть с улучшенными гидравлическими
характеристиками.
«АО «Мосводоканал» проводит реконструкцию водопроводной сети по Китайгородскому проезду. От д. 2, 4 и 5 на Славянской площади и до пересечения с Москворецкой набережной подрядная организация ООО «Ланис» протянет полиэтиленовый трубопровод с разрушением уже существующего из серого чугуна», - говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы, до конца года было проложено 200 м нового трубопровода. Отмечается, что по мнению специалистов, серый чугун - это хрупкий материал, и разрушения трубопроводов из него могут приводить к значительным изливам воды и затоплениям городских территорий, остановкам общественного транспорта.
«Новая водопроводная сеть по Китайгородскому проезду с улучшенными гидравлическими характеристиками будет иметь меньший коэффициент поверхностного трения полиэтилена, что исключит образование отложений и наростов. Помимо прокладки новых труб на этом участке реконструируют 11 камер и заменят запорную арматуру», - подчеркнули в пресс-службе.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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