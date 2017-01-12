Движение транспорта ограничат на двух улицах в центре Москвы с 16 января до 30 ноября 2017 г. из-за строительства северо-восточного участка Третьего пересадочного контура метро (ТПК).



«С 16 января до 30 ноября круглосуточно движение транспорта будет ограничено на участке Семеновской набережной, от пересечения с ул. Гольяновская до д. 1, стр. 2 по Семеновской набережной, а также на участке Гольяновского проезда, от пересечения с Семеновской набережной до д. 3/1, корп. 6 по Семеновской набережной, из-за строительства северо-восточного участка ТПК», - говорится в сообщении.

Кроме того, по той же причине с 1 февраля до 30 ноября 2017 г. круглосуточно движение ограничат на участке ул. Гольяновская, от д. 2/1, стр. 1 по Семеновской набережной до пересечения с Семеновской набережной.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов