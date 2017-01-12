Задержанный патрулем полиции нарушитель порядка утверждал, что хотел подарить памятник своей возлюбленной. В парке решили устроить квест ко Дню святого Валентина, главными призами которого станут копии украденных статуэток.

На следующей неделе в парке «Сокольники» будет объявлен конкурс на лучшее сэлфи влюбленной пары. А за день до праздника, 13 февраля 2017 года, по всему парку появятся спрятанные копии скульптур. Их можно будет найти в незаметных уголках «Сокольников» рядом с пешеходными маршрутами, катками, горками и другими объектами в партерной части парка. Победители получат подсказки для того, чтобы быстрее найти спрятанную скульптуру – получив, тем самым, большое преимущество перед теми, кто попытается найти призы самостоятельно. Более десятка золотистых фей высотой в 20 сантиметров распечатают на 3D-принтере.

Непосредственно в день праздника – 14 февраля – в парке дополнительно разыграют две полноразмерные метровые копии «Феи Главбух».

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