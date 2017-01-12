Власти Москвы организуют автопробег на электромобилях и электромотоциклах до Севастополя в начале июня в честь Года экологии и Дня эколога. Об этом сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.



«Если говорить о чем-то новом в наших акциях, то будет организован автопробег «Из прошлого в будущее». Он у нас традиционный, но в этом году географию свою он поменяет. Если раньше мы перемещались по Центральному федеральному округу, то теперь мы хотим доехать в Севастополь на электромобилях, гибридных автомобилях и ретромобилях, сравнить расход и понять, готова ли российская дорожная инфраструктура к перемещению на электромобилях. Старт, скорее всего, будет около 2-3 июня от мэрии, а финишируют автомобили уже в Севастополе. В автопробеге хотели принять участие и байкеры, и мы ожидаем, что в акции примут участие и электромотоциклы», - сказал он.



Антон Кульбачевский также отметил, что участникам пробега предстоит пройти исторические квесты, связанные с поиском достопримечательностей. По его словам, в прошлом году в мероприятии участвовало более 100 автомобилей, в июне 2017 г. ожидается, что их число вырастет.



В рамах Года экологии будут проведены акции «Час земли» и «День без автомобиля», добавил Антон Кульбачевский.



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