Победителем конкурса стало ОАО «МОСПРОЕКТ-3». Цена контракта, предложенная победителем, составляет 141,9 миллиона рублей.

Во время работ будут полностью заменены балки пролетных строений и стойки опор, так как они исчерпали свой ресурс долговечности и непригодны для ремонта. Протяженность нового путепровода составит 330 метров. Реконструкция будет производиться без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.

Кроме этого, планируется удлинение подземного пешеходного перехода на Дмитровском шоссе вблизи дома 2 строения 2 ул. Линии Октябрьской железной дороги и реконструкция съездов от проезда на ул. Валаамская до проезда на ул. Линии Октябрьской железной дороги

«Путепровод, расположенный на Дмитровском шоссе возле платформы Петровско-Разумовская, был построен в 1965 году. Длина путепровода составляет 310,6 метров. На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочной реконструкции», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Как ранее отмечал Мэр Москвы С.С. Собянин: «В Москве реализуется программа строительства 12 путепроводов через железную дорогу. За последние 3 года построено шесть новых путепроводов через железнодорожные пути. С каждым годом интенсивность движения поездов увеличивается, в связи с этим переходы через железную дорогу становятся все более проблемными, скапливаются сотни машин. Новые путепроводы обеспечат нормальный проезд машин».

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