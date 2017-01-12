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Московская жизнь
Демонстрационный экзамен WorldSkills Russia сдадут учащиеся в конце января
Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia пройдет в Москве С 16 января по 4 февраля 2017 года."
На нем выпускники московских профессиональных образовательных организаций сдадут экзамен по 26 компетенциям.
Предварительно желающие смогут посетить площадку и ознакомиться с демонстрационным экзаменом в режиме онлайн. Аналогично по уровню сложности IV Национальному чемпионату составлены задания предлагаемого демонстрационного экзамена.
Участники смогут продемонстрировать свои навыки по 26 направлениям.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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