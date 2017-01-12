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Московская жизнь

Демонстрационный экзамен WorldSkills Russia сдадут учащиеся в конце января

Демонстрационный экзамен WorldSkills Russia сдадут учащиеся в конце января

Информационный Центр Правительства Москвы 12 января 2017г., 13:33

Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia пройдет в Москве С 16 января по 4 февраля 2017 года.

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На нем выпускники московских профессиональных образовательных организаций сдадут экзамен по 26 компетенциям.

Предварительно желающие смогут посетить площадку и ознакомиться с демонстрационным экзаменом в режиме онлайн. Аналогично по уровню сложности IV Национальному чемпионату составлены задания предлагаемого демонстрационного экзамена.

Участники смогут продемонстрировать свои навыки по 26 направлениям.

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