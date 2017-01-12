На нем выпускники московских профессиональных образовательных организаций сдадут экзамен по 26 компетенциям.

Предварительно желающие смогут посетить площадку и ознакомиться с демонстрационным экзаменом в режиме онлайн. Аналогично по уровню сложности IV Национальному чемпионату составлены задания предлагаемого демонстрационного экзамена.

Участники смогут продемонстрировать свои навыки по 26 направлениям.

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