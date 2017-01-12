Вместе с тем он не исключил, что может потерпеть в этом неудачу.



«Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и большая вероятность того, что это не случится», — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.



Политик добавил, что если Путин положительно отзывается о нем, то это хороший знак, который следует считать «активом, а не пассивом».



Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, Трамп уточнил, что Москва и Вашингтон могли бы «вместе бороться с террористами „Исламского государства“ (группировка запрещена в РФ — прим. редакции)».



Вместе с тем республиканец подчеркнул, что при необходимости сможет вести себя жестче с Россией, чем проигравшая ему на выборах Хиллари Клинтон. Он также не согласился с тем, что действующий президент Барак Обама перешел черту, введя санкции против России в связи с хакерскими атаками.

«Нет, я не думаю, что он зашел слишком далеко», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции.

При этом Трамп заверил журналистов, что после его прихода ко власти Россия будет больше уважать Вашингтон и не станет больше проводить хакерские атаки.



Добавим, что будущий американский лидер сообщил, что не будет затягивать с постройкой стены на южной границе с Мексикой. Он отметил, что не винит страну в том, что она стала «пользоваться США в своих интересах».



«Я люблю народ Мексики, многие мексиканцы работают у меня, и это прекрасные люди», — добавил избранный президент.

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