Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий побои близких родственников, включая детей, из числа уголовных преступлений.

Согласно изменениям, такие деяния будут считаться административными правонарушениями, однако в случае систематического рукоприкладства виновных обещают подвергать уголовному наказанию.

Авторы законопроекта, группа депутатов Госдумы и членов Совфеда, напоминают, что ранее законодатели декриминализировали часть 1 стать 116 Уголовного кодекса «Побои» путем перевода этого состава в КоАП. Однако побои в отношении близких лиц продолжали оставаться уголовным преступлением.

Между тем, в обществе разгорелась так называемая дискуссия о справедливости уголовного наказания родителей за «шлепки» своих детей. Авторы законопроекта считают, что если в результате рукоприкладства членов семьи не причинен вред здоровью, а остались только синяки и ссадины, то такие действия не могут считаться уголовным преступлением.

Согласно документу, под побоями и иными насильственными действиями в УК теперь будут пониматься «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

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