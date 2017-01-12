Пока ЦОДД определяет список улиц, на которых пройдет эксперимент. На этих улицах сократится не только размер, но и количество используемых знаков.

"Так, к концу января на пяти улицах появятся знаки уменьшенного типоразмера. ЦОДД планирует уменьшить дорожные знаки "Остановка запрещена", "Платные услуги" и "Парковка" и другие в 1,5 раза. Кроме того, на этих пяти улицах станет и почти в два раза меньше самих знаков. ЦОДД установит новые знаки "Платная парковка", совмещающие в себе дорожный знак "Парковка" с табличкой "Платные услуги", и "Парковка для инвалидов", совмещенный аналогичным способом", – сообщили в пресс-службе дорожного ведомства.

ЦОДД совместно с институтом МАДИ провели исследование видимости дорожных знаков уменьшенного типоразмера. В результате специалисты предложили внести изменение в ГОСТы и уменьшить знаки "Остановка запрещена" и "Парковка" с 700х700 мм до 500х500 мм, а знак "Платные услуги" с 700х350 мм до 500х250 мм.

"По результатам проведения пилотного проекта на 5 улицах, будет принято решение о целесообразности применения дорожных знаков уменьшенных типоразмеров и меньшего количества по всему городу", – заключили в пресс-службе.

Впервые о предложении ЦОДД уменьшить дорожные знаки стало известно в декабре прошлого года. Тогда об этом рассказал первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков. Для экономии места специалисты также предлагали объединить знаки "Платная парковка" и "Парковка для инвалидов".

Правила применения, размеры и требования по размещению дорожных знаков регулируется положениями ГОСТ. Стандарты соответствуют венской и женевской "Конвенции о дорожных знаках и сигналах". В части размещения групп знаков на одной опоре в требованиях говорится, что "в одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета знаков движения по полосе, дублирующих знаков, знаков дополнительной информации". Таким образом, кроме трех основных знаков, может быть множество дополнительных табличек. Также в ГОСТах прописаны, что дорожные знаки должны быть четырех типоразмеров: малого, нормального, большого и очень большого размера.

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