Об этом 12 января сообщил заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.



«В обеспечении безопасности москвичей при проведении Крещенских купаний 18-19 января примут участие более 770 сотрудников главного управления МЧС и департамента по делам ГО и ЧС Москвы, будет задействовано 21 судно на воздушной подушке, более 160 единиц пожарной техники, спланировано дежурство более 1,6 тыс. сотрудников полиции. Купания пройдут с 18:00 18 января до 12:00 19 января. На некоторых местах проведения купания возможно увеличение времени мероприятия в зависимости от обстановки», - сказал Владимир Волков.



Он также отметил, что МЧС ожидает, что в купаниях примут участие более 117 тыс. человек. Всего места купания могут посетить около 150 тысяч горожан.



«В столице организовано 62 места для купаний, в их число входит 60 майн и 11 купелей. Их количество до наступления праздника еще может вырасти», - добавил Владимир Волков.



По его словам, мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, пройдут в 345 церквях и монастырях Москвы.

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