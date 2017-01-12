Школа «Летово» представляет собой комплекс зданий и сооружений для обучения и проживания детей от 12 до 18 лет и преподавателей. Образовательный комплекс будет включать здание неполной школы (с 7 по 11 классы) на 1012 учащихся, общежития учащихся на 560 мест, общежития квартирного типа для преподавателей на 110 квартир.

Школьное здание – отдельное, разноэтажное (от двух до четырех этажей) соединят со спальными корпусами учащихся теплыми переходами. Здания для проживания преподавателей с семьями строятся отдельно, на границе территории школы.

У ворот главного въезда на территорию школы соорудят здание КПП с диспетчерской противопожарной и аварийной сигнализации. В западной части участка появится котельная и административно-хозяйственный корпус. На территории школы недалеко от котельной построят теплицу для обучающих и практических занятий в области сельского хозяйства. Кроме того, в восточной части будет располагаться опытная зона с яблоневыми и вишневыми деревьями.

На территории школы также появится большая спортивная площадка с футбольным полем и беговой дорожкой, два теннисных корта, волейбольная площадка и универсальная площадка для занятий баскетболом летом, хоккеем и фигурным катанием – зимой. Северная сторона универсальной спортплощадки будет в виде грунтовых террас – они будут играть роль трибун для зрителей.

У южного выхода из школы организуют широкую мощеную площадку. За счет понижения рельефа здесь создадут амфитеатр для проведения общешкольных мероприятий на свежем воздухе.

Строительство комплекса будет вестись в две очереди. На первом этапе к ноябрю 2018 года планируется построить здание школы на 1012 учеников, общежитие учащихся с подземным переходом в школу, корпус для преподавателей, КПП, теплицу, котельную, административно-хозяйственное здание, инженерные сооружения. На втором этапе – к середине 2020 года – еще три спальных корпуса общежитий для учеников с теплыми переходами в школу и два здания для проживания преподавателей.

Объект возводится за счет средств инвестора. Мосгосстройнадзором установлен контроль за ходом строительства.

Застройщиком выступает акционерное общество «Летово».

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