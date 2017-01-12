Происшествия

Московские коммунальные службы готовы к сильному снегопаду, который ожидается в столице в течение дня, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С его слов, в городе ожидаются две волны снегопадов: первая - с 15:00 12 января до 3:00 13 января, прирост снега составит от 3 до 6 сантиметров, вторая – с 3:00 14 января до утра 16 января, выпадет от 14 до 21 сантиметра.

В связи с этим, сообщил Бирюков, коммунальные и оперативные службы города перешли на усиленный режим работы. Для уборки задействуют около 42 тысяч рабочих и свыше 11 тысяч единиц техники, снегоуборочные машины выйдут на сплошное прометание улиц в 23:00 12 января, в 5:00 13 января, а также в 9:00 и 21:00 14 января.

Под особый контроль коммунальщики взяли пешеходные зоны, тротуары, дворы, парковки, подходы к остановкам, станциям метро, железнодорожным станциям и объектам социальной сферы.

Автомобилистов попросили строго соблюдать ПДД и правила парковки и не мешать проходам колонн снегоуборочной техники.

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