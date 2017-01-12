По состоянию на 15:30 загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов.

Ухудшение погодных условий может негативно отразиться на дорожной ситуации в вечерний час пик. Ожидается, что загруженность составит 6-7 баллов. Так, возможны затруднения в движении по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, Проспекте Мира и шоссе Энтузиастов. Кроме того, возможны затруднения движения на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

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