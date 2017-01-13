«С 24 января по 1 февраля 2017 года в Москве пройдут обучение 25 заместителей директоров школ города Сочи», - пояснили в пресс-службе.

В течение восьми дней участники программы повышения квалификации представят перспективы развития образования в своем регионе, обсудят подходы к созданию взаимотребовательности и взаимодополняемости в педагогическом коллективе, познакомятся с проектами столичной системы образования и пройдут тестирование в новой системе аттестации управленческих кадров.

Обучение организует Московский институт открытого образования, успешно реализующий такие программы в Москве и в регионах.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов