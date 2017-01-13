«С 5:30 службы московского метро переведены на усиленный режим работы из-за снегопада в Москве», - говорится в сообщении.



Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидаются в Москве и Московской области в пятницу, 13 января. Ветер южного направления 5-10 м/с. Сохранятся условия для гололедицы. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм ртутного столба.

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