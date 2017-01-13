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Московская жизнь

Более 75% жителей предпочитают мобильное приложение для оплаты парковки

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Более 75% жителей предпочитают мобильное приложение для оплаты парковки

Информационный Центр Правительства Москвы 13 января 2017г., 14:04

Более 75% жителей столицы оплачивают парковку через мобильное приложение «Парковки Москвы». Об этом 13 января сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

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«Плату за парковку с помощью мобильного приложения «Парковки Москвы» производят более 75% московских жителей, при этом число пользователей постоянно растет - за 2016 год мобильное приложение скачали более 700 тысяч раз», - отмечается в материале.

Приложение «Парковки Москвы» скачали уже более 2,2 миллионов человек с момента запуска. «Сервис постоянно дорабатывается и обновляется. Пожелания по нововведениям приложения высказывают сами москвичи», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что в 2016 году в приложение добавлен ряд новых полезных функций.

«Теперь номера автомобилей в мобильном приложении вводятся по шаблону вместе с номером региона, что помогает избежать штрафов из-за собственной невнимательности. Кроме того, у автовладельцев появилась возможность в режиме online увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф, а также найти припаркованный автомобиль с подсказкой удобного пешего до него маршрута», - заключили в пресс-службе.

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