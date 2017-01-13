«Плату за парковку с помощью мобильного приложения «Парковки Москвы» производят более 75% московских жителей, при этом число пользователей постоянно растет - за 2016 год мобильное приложение скачали более 700 тысяч раз», - отмечается в материале.



Приложение «Парковки Москвы» скачали уже более 2,2 миллионов человек с момента запуска. «Сервис постоянно дорабатывается и обновляется. Пожелания по нововведениям приложения высказывают сами москвичи», - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе также добавили, что в 2016 году в приложение добавлен ряд новых полезных функций.



«Теперь номера автомобилей в мобильном приложении вводятся по шаблону вместе с номером региона, что помогает избежать штрафов из-за собственной невнимательности. Кроме того, у автовладельцев появилась возможность в режиме online увидеть на карте ближайшую парковку и действующий на ней тариф, а также найти припаркованный автомобиль с подсказкой удобного пешего до него маршрута», - заключили в пресс-службе.

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