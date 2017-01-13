«Мы подали жалобу на решение Басманного суда», — сказала Каштанова «Интерфаксу». Во вторник, 10 января, решением Басманного суда Москвы был продлен до 15 апреля домашний арест Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Позднее стало известно, что суд арестовал ряд объектов недвижимости и 564 млн рублей Алексея Улюкаева.

Напомним, в ночь на 15 ноября Улюкаев был задержан по обвинению в вымогательстве взятки в размере $2 млн за подтверждение покупки «Роснефтью» акций «Башнефти». Вечером 15 ноября президент РФ Владимир Путин отстранил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

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