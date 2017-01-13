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Авто

Снегопад не повлиял на работу наземного городского пассажирского транспорта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Снегопад не повлиял на работу наземного городского пассажирского транспорта

13 января 2017г., 14:21

Во время прошедшего накануне снегопада наземный городской пассажирский транспорт работал в усиленном режиме.

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Сложные погодные условия не оказали влияния на график движения автобусов, троллейбусов и трамваев: серьезных сбоев зафиксировано не было.

В обеспечении бесперебойного транспортного сообщения были задействованы 50 единиц техники и 150 сотрудников, отвечающих за надлежащее состояние инфраструктуры.

Необходимые меры для своевременного выхода транспорта на маршруты предпринимались в течение всей ночи. Так, были отменены все ремонтные работы на контактной сети трамвая для беспрепятственной работы вагонов-снегоочистителей перед началом рабочего дня.

В утренний час пик по столичным маршрутам курсировали более 6100 автобусов, троллейбусов и трамваев. В настоящее время наземный городской пассажирский транспорт работает в штатном режиме.

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