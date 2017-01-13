версия для печати

Московская жизнь

В метрополитене на ремонт 10 раз в 2017 году закроют центральные линии

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В метрополитене на ремонт 10 раз в 2017 году закроют центральные линии

Информационный Центр Правительства Москвы 13 января 2017г., 14:29

В столичном метро будет проведено 10 технологических окон в 2017 году. Об этом 13 января сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

"

«Мы провели в прошлом году 20 технологических окон, как и задумывалось. За это время было отремонтировано более 193 км пути. В этом году мы планируем провести 10 технологических окон. И мы будем снижать постепенно это количество, потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок», - сказал Дмитрий Пегов.

Удлиненные 26-часовые окна по оздоровлению путевой инфраструктуры проводятся с 2014 года. С 29 мая 2016 года закрытие участков линий метро для проведения технологических окон проводится в воскресенье до утра понедельника, а не в субботу, как было ранее. Это связано с существенным уменьшением пассажиропотока в воскресенье.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   