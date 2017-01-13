Московская жизнь
В метрополитене на ремонт 10 раз в 2017 году закроют центральные линии
В столичном метро будет проведено 10 технологических окон в 2017 году. Об этом 13 января сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов."
«Мы провели в прошлом году 20 технологических окон, как и
задумывалось. За это время было отремонтировано более 193 км пути. В этом году
мы планируем провести 10 технологических окон. И мы будем снижать постепенно
это количество, потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в
порядок», - сказал Дмитрий Пегов.
Удлиненные 26-часовые окна по оздоровлению путевой инфраструктуры проводятся с 2014 года. С 29 мая 2016 года закрытие участков линий метро для проведения технологических окон проводится в воскресенье до утра понедельника, а не в субботу, как было ранее. Это связано с существенным уменьшением пассажиропотока в воскресенье.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.