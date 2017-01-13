«Мы провели в прошлом году 20 технологических окон, как и задумывалось. За это время было отремонтировано более 193 км пути. В этом году мы планируем провести 10 технологических окон. И мы будем снижать постепенно это количество, потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок», - сказал Дмитрий Пегов.



Удлиненные 26-часовые окна по оздоровлению путевой инфраструктуры проводятся с 2014 года. С 29 мая 2016 года закрытие участков линий метро для проведения технологических окон проводится в воскресенье до утра понедельника, а не в субботу, как было ранее. Это связано с существенным уменьшением пассажиропотока в воскресенье.

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