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Московская жизнь
Открыт центр контроля ситуаций на Московском центральном кольцом (МЦК)
Новый ситуационный центр по наблюдению за Московским центральным кольцом (МЦК) открыт Московским метрополитеном совместно с ОАО «РЖД»."
Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил первый
заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской
работе Роман Латыпов.
«Мы открыли новый ситуационный центр по управлению МЦК совместно с РЖД. Осуществляется сбор всех замечаний, смотрим за графиком движения. А также в камеры обозревается вся инфраструктура», - пояснил Роман Латыпов.
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