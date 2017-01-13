Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



«Мы открыли новый ситуационный центр по управлению МЦК совместно с РЖД. Осуществляется сбор всех замечаний, смотрим за графиком движения. А также в камеры обозревается вся инфраструктура», - пояснил Роман Латыпов.

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