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Московская жизнь

Открыт центр контроля ситуаций на Московском центральном кольцом (МЦК)

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Открыт центр контроля ситуаций на Московском центральном кольцом (МЦК)

Тэги: МЦК

Информационный Центр Правительства Москвы 13 января 2017г., 14:42

Новый ситуационный центр по наблюдению за Московским центральным кольцом (МЦК) открыт Московским метрополитеном совместно с ОАО «РЖД».

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Об этом 13 января на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы открыли новый ситуационный центр по управлению МЦК совместно с РЖД. Осуществляется сбор всех замечаний, смотрим за графиком движения. А также в камеры обозревается вся инфраструктура», - пояснил Роман Латыпов.

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