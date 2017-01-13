Московская жизнь
Приятный сюрприз для маленьких
В районе "Крылатское" будет размещена одна из наиболее длинных железных дорог для малышей"
Уже этим летом в парке "Сказка" московского района "Крылатское" построят самую длинную железную дорогу для детей.
Строительство детской дороги начнется весной. Несомненными
атрибутами новой железной дороги станут интерактивные семафоры, тоннели
декоративные и т.д.
Длина железнодорожного полотна составит шесть километров, террититориально она "пронизывает" весь парк, включая клоунариум, "Хаски-лэнд", геологический музей "Волшебная пещера".
Вагоны поезда декоративно стилизованы "под старину" начала ХХ века. Количество вагонов - 6. Вместительность каждого вагона - 10 человек. Детский поезд поставят на автопилот, и специалисты на расстоянии будут управлять движением. Сидеть они при этом будут в кабинах на территории парка. Сопровождать детские поезда намерены гиды-экскурсоводы, они расскажут детям и их родителям о профессии машиниста и истории российских железных дорог.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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