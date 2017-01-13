Москомархитектура согласовала третий этап строительства жилого комплекса в районе Останкино на северо-востоке Москвы. Дома новых серий предусматривают торговые и офисные пространства на первых этажах, а также кафе и рестораны, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Данный проект, хоть и не относится к типовой застройке, все-таки является продолжением и развитием программы модернизации ДСК,

которой Москомархитектура занимается в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина. ЖК «Green Park» рассматривался Архитектурным советом Москвы и был одобрен экспертами», - отметил Сергей Кузнецов.

Жилой корпус по адресу: Сельскохозяйственная улица, вл. 35, строится по принципу квартальной застройки. Он будет состоять из пяти отдельно стоящих корпусов переменной этажности, объединенных подземной автостоянкой. Всего предусмотрено 13 секций по 12 и 20 этажей – это 956 квартир разной площади и планировок: от студий до четырехкомнатных квартир. Жильцы также смогут воспользоваться подземной отапливаемой автостоянкой на 367 машино-мест и наземной открытой парковкой на 56 машино-мест.

Проект разработан архитекторами бюро «АПЕКС» по заказу «Группы компаний ПИК». Дома возводятся с соблюдением новых стандартов жилой застройки, которые были разработаны Москомархитектурой.

«Вентилируемые фасады облицованы яркими панелями, для которых авторы предложили 45 различных оттенков. С внешней стороны квартала дома украшены треугольными эркерами, которые создают красивый рельеф. Если наблюдать фасады в движении, как прохожий, то они будут плавно менять свой колорит от монохромного белого до совершенно разноцветного. Балконы для кондиционеров закрыты декоративной решеткой, что немаловажно», - отметил главный архитектор.

В корпусах предусмотрены торговые и офисные площади, а также кафе и рестораны. Все входные группы решены на одном уровне с землей, без перепадов, а витражное остекление делает первые этажи проницаемыми, более безопасными и приспособленными для коммерческой функции. Для размещения рекламных конструкций выделены специальные места, расположенные между панорамными окнами первого этажа.

Во дворе предусматривается качественное благоустройство, включая высадку крупномерных деревьев, различные малые архитектурные формы, а также детские игровые и спортивные площадки.

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