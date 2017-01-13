Московская жизнь
Принято решение усилить взаимодействие всех контрольных органов столицы
Главконтроль призвал к более тесному взаимодействию всех контрольных органов столицы"
Главконтроль по своему назначению обязан быть эффективным. Об этом 12 января заявил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков на панельной дискуссии «Аудит и контроль в России и мире: ожидания и реалии», проводимой в рамках Гайдаровского форума 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов».
«Главконтроль по своему назначению обязан быть эффективным. И для этого наши сотрудники постоянно ищут возможности и технологии обеспечения лучшей защиты интересов города и бюджета», - сказал начальник Главконтроля.
В своем докладе Евгений Данчиков также отметил особую роль и важность применения предварительного контроля в деятельности контрольных органов. Данный вид контроля является основным на сегодняшний день. Работа, связанная с мониторингом, анализом, выявлением предпосылок нарушений, выявлением недостатков объектов контроля и устранением данных недостатков дает определяющий результат работы.
И в этой связи необходимо развивать инструменты, направленные в первую очередь на разъяснение субъектам контроля правомерности их действий, на наличие проблем и помощь в их устранении.
При этом начальник Главконтроля призвал к более тесному взаимодействию контрольных органов. Без единой квалификации нарушений, без эффективных подходов к работе, проверяющие органы не смогут достигнуть высокого результата.
И начало данному сотрудничеству уже положено. Главконтроль активно проводит совместную работу с коллегами из Контрольно-счетной палаты Москвы, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального Казначейства, которая направлена на систематизацию опыта, распространение лучших практик и создание единых стандартов работы.
Помимо этого Евгений Данчиков обратил внимание слушателей на важность обеспечения квалифицированными кадрами всех контролирующих организаций. И в этой связи работа, проводимая РАНХиГС и другими профильными ВУЗами, крайне полезна и перспективна.
В завершении своего доклада спикер поблагодарил организаторов мероприятия и выразил уверенность, что взаимодействие Главконтроля и Академии будет более тесным.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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