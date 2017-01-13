Главконтроль по своему назначению обязан быть эффективным. Об этом 12 января заявил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков на панельной дискуссии «Аудит и контроль в России и мире: ожидания и реалии», проводимой в рамках Гайдаровского форума 2017 «Россия и мир: выбор приоритетов».

«Главконтроль по своему назначению обязан быть эффективным. И для этого наши сотрудники постоянно ищут возможности и технологии обеспечения лучшей защиты интересов города и бюджета», - сказал начальник Главконтроля.

В своем докладе Евгений Данчиков также отметил особую роль и важность применения предварительного контроля в деятельности контрольных органов. Данный вид контроля является основным на сегодняшний день. Работа, связанная с мониторингом, анализом, выявлением предпосылок нарушений, выявлением недостатков объектов контроля и устранением данных недостатков дает определяющий результат работы.

И в этой связи необходимо развивать инструменты, направленные в первую очередь на разъяснение субъектам контроля правомерности их действий, на наличие проблем и помощь в их устранении.

При этом начальник Главконтроля призвал к более тесному взаимодействию контрольных органов. Без единой квалификации нарушений, без эффективных подходов к работе, проверяющие органы не смогут достигнуть высокого результата.

И начало данному сотрудничеству уже положено. Главконтроль активно проводит совместную работу с коллегами из Контрольно-счетной палаты Москвы, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального Казначейства, которая направлена на систематизацию опыта, распространение лучших практик и создание единых стандартов работы.

Помимо этого Евгений Данчиков обратил внимание слушателей на важность обеспечения квалифицированными кадрами всех контролирующих организаций. И в этой связи работа, проводимая РАНХиГС и другими профильными ВУЗами, крайне полезна и перспективна.

В завершении своего доклада спикер поблагодарил организаторов мероприятия и выразил уверенность, что взаимодействие Главконтроля и Академии будет более тесным.

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