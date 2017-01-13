Видеоконтроль появится в 642 зданиях медучреждений, подчиненных департаменту

здравоохранения Москвы. Об этом 13 января сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«Ситуационный центр Департамента здравоохранения и непосредственно глава ведомства Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме online. Мы будем отслеживать, как врачи и медперсонал организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация в поликлинике. Видео даст быстрое понимание, из-за чего образуются очереди, почему задерживается прием. И мы сразу сможем устранить эти причины совместно с главврачами поликлиник», - пояснил порталу заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.



По его словам, сейчас для мониторинга ситуации и разрешения подобных проблем ведомство проводит выездные проверки. Предполагается, что в обзор камер в каждой поликлинике попадет холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приема врача в травмпунктах.



«Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр хранения и обработки и храниться там пять суток. В случае инцидента срок хранения можно продлить до 30 дней. Видео будет доступно управленцам комплекса здравоохранения непосредственно с их рабочих мест», - добавили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий, который курирует развитие городской системы видеонаблюдения.

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