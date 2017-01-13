Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.

С 22:00 пятницы, 13 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль.

С 02:00 субботы, 14 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Бабушкинская» (со стороны последнего вагона из центра).

Вход и выход – через северный вестибюль. Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

Напоминаем, что:

– до 31 декабря 2017 года закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции «Полежаевская». Вход и выход – через западный вестибюль;

– до 1 марта 2017 года закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская». Вход и выход – через восточные вестибюли.

В связи с проведением работ по замене эскалаторных комплексов закрыты:

– до 31 августа 2017 года северный вестибюль станции «Красные ворота» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль;

– до 30 сентября 2017 года северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль и вестибюли станции «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца.

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