На фестивальной площадке на Тверской площади в заключительную неделю фестиваля “Путешествие в Рождество” проходят культурные Дни Франции! В рамках насыщенной развлекательной программы,

13, 14 и 15 января две замечательные мастерицы из Страсбурга (Эльзас, Франция) – художница и ремесленник Мишель Вагнер и лектор, специалист по развитию туризма Катрин Грейсбек - проведут для

гостей фестиваля творческие мастер-классы. Занятия рассчитаны на взрослых посетителей, а также на детей от 12 лет и старше и проводятся бесплатно в теплом анимационном павильоне –

“Рождественской гостиной”.

Страсбург – не только официальная столица региона Эльзас. Благодаря древности местной рождественской ярмарки (ей уже более 500 лет) и размаху зимних празднеств город заслужил звание Столицы

Рождества. Разнообразие местных рождественских традиций и особый эмоциональный настрой, который они создают, вот уже много лет привлекают в Эльзас миллионы туристов.

На фестивале “Путешествие в Рождество” эльзасские мастер-классы пройдут по трем темам: введение в технику ажурной резки по бумаге, создание открыток c традиционными бантиками, создание

приветственных венков для украшения дверей. Содержание занятий адаптировали специально для фестиваля. Так, для мастер-класса “введение в технику ажурной резки по бумаге” Мишель Вагнер

нарисовала символы России для европейских путешественников: колокольни с луковичными куполами и матрешек.

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