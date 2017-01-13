Московская жизнь
Три важных объекта введены в ЦАО
В 2016 году в центре города введено три знаковых инвестиционных объекта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин."
«Работы по вводу федеральных и инвестиционных знаковых объектов ведутся по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в рамках программы комплексного обустройства и развития центра города», - сказал руководитель департамента.
Спикер уточнил, что в течение 2016 года в центре Москвы были введены три инвестиционных объекта, входящих в Перечень особо значимых:
- многофункциональный комплекс с помещениями для театра О.П.Табакова;
- 1-й этап строительства гостиницы «Пекин» - апартаменты с административным корпусом «Сады Пекина»;
- гостинично-деловой комплекс на ул. Большая Пионерская, д. 1/17.
В текущем году планируется ввести еще три знаковых федеральных объекта. Завершены работы и идет оформление документации на ввод Государственного академического Малого театра России, где проводилась реконструкция с реставрацией. В числе двух других: Центр Хирургии им. Петровского и Студенческий комплекс Московской консерватории.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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