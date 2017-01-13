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Московская жизнь

Три важных объекта введены в ЦАО

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Три важных объекта введены в ЦАО

Информационный Центр Правительства Москвы 13 января 2017г., 16:06

В 2016 году в центре города введено три знаковых инвестиционных объекта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

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«Работы по вводу федеральных и инвестиционных знаковых объектов ведутся по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в рамках программы комплексного обустройства и развития центра города», - сказал руководитель департамента.

Спикер уточнил, что в течение 2016 года в центре Москвы были введены три инвестиционных объекта, входящих в Перечень особо значимых:

- многофункциональный комплекс с помещениями для театра О.П.Табакова;

- 1-й этап строительства гостиницы «Пекин» - апартаменты с административным корпусом «Сады Пекина»;

- гостинично-деловой комплекс на ул. Большая Пионерская, д. 1/17.

В текущем году планируется ввести еще три знаковых федеральных объекта. Завершены работы и идет оформление документации на ввод Государственного академического Малого театра России, где проводилась реконструкция с реставрацией. В числе двух других: Центр Хирургии им. Петровского и Студенческий комплекс Московской консерватории. 

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