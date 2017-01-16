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Прогноз. Хоккей. «Детройт» — «Монреаль» 16 января 21:00 счк
Игровой день завершается наиболее, на наш взгляд, интересной игрой. В Детройте сойдутся местные «Ред Уингз», сенсационно разгромившие «Пингвинс» накануне, а так же «Монреаль», обыгравший «Рейнджерс» этой ночью."
Хоккей. НХЛ. «Детройт» — «Монреаль»
16 января 2017 года, 21-00 МСК
«Детройт»
«Детройт» очень здорово провел первый домашний матч в новом году и сразу же обыграл «Питтсбург» (6:3). Однако, по ходу сезона «Ред Уингз» на «Джо Луис Центр» арене играют крайне невыразительно. За 21 игру им удалось заработать 19 баллов, что является худшим результатом в лиге. «Красные Крылья» весь текущий сезон мучают постоянные травмы, которые являются основной причиной неудач хозяев.
«Монреаль»
«Монреаль» пока что чередует победы и поражения. В последних пяти встречах «Хабс» проиграли только самым сильным командам на данный момент: «Миннесоте» (7:1) и «Вашингтону» (4:1), но зато в последней игре, хоть и не без труда, «Канадиенс» смогли одолеть «Рейнджерс» (5:4). Наконец-то вернулся в строй Гальченюк и заметно усилил ряды гостей. На выезде «Монреаль» играет неплохо и проиграл всего один из пяти последних гостевых матчей.
Статистика и личные встречи
Последние три матча выиграл «Монреаль», причем два из них
прошли в этом сезоне.
«Детройт» хуже всех проводит матчи на родном льду в Восточной конференции.
«Монреаль» хорошо играет на выезде. Четыре из пяти последних выездных игры остались за «Хабс»
Прогноз
«Детройт» не показывает достойной игры в этом сезоне из-за постоянных травм. «Хабс» хороши в этом сезоне и набрали неплохую форму, поэтому мы считаем, что в этой паре они несколько сильнее оппонентов. Предлагаем Вам заключить пари с букмекерами на победу гостей в этой встрече.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Детройт – 2,92
Ничья – 3,98
Монреаль – 2,22
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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