Cпорт
Прогноз. Хоккей. «Бостон» — «Айлендерс» 16 января 21:00 мск
В понедельник вечером в Бостон вновь приедут «Островитяне». Команды уже встречались друг с другом не так давно и тогда сильнее оказались гости."
Хоккей. НХЛ. «Бостон» — «Айлендерс»
16 января 2017 года, 21-00 МСК
«Бостон»
«Бостон» в последнее время очень неплох. Команда хоть и не выдает такие сумасшедшие серии как «Вашингтон» сейчас или «Коламбус» с «Филадельфией» несколько ранее, но между прочим стабильно набирает очки и удерживает свои позиции в первой восьмерке. В последнем матче коллектив Клода Жюльена очень уверенно обыграл дома «Филадельфию». В этом сезоне на «ТД Гарден» «Мишки» показывают откровенно слабые результаты и набрали лишь 20 очков в 20 матчах.
«Айлендерс»
«Айлендерс», к большому сожалению для самих себя, вновь вернулись на последнее место в Восточной конференции. Сейчас на счету команды лишь 40 баллов за 41 сыгранную игру и у «Айлов» есть пару матчей в запасе, но в них нужно обязательно побеждать. В последнее время «Островитяне» показывают неплохо хоккей, но где-то не везет, а где-то не хватает мастерства.
Статистика и личные встречи
Команды играли между собой в Бостоне 21 декабря и сильнее
оказался «Нью-Йорк» (2:4).
В последних семи встречах друг против друга пять раз сильнее оказывались «Островитяне».
«Бостон» — одна из худших команд лиги по игре дома. Хуже только «Детройт».
Прогноз
«Бостон» сейчас, несомненно, хорош, но не ладится в этом сезоне у команды игра на «ТД Гарден» арене. Нельзя сказать, что гости сильны на выезде, но на этот матч они более мотивированы и в прошлых играх показывали хороший хоккей. Предлагаем поставить на то, что «Айлендерс» не проиграет.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Бостон – 1,88
Ничья – 4,10
Айлендерс – 3,72
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.