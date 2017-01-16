Хоккей. НХЛ. «Бостон» — «Айлендерс»

16 января 2017 года, 21-00 МСК

«Бостон»

«Бостон» в последнее время очень неплох. Команда хоть и не выдает такие сумасшедшие серии как «Вашингтон» сейчас или «Коламбус» с «Филадельфией» несколько ранее, но между прочим стабильно набирает очки и удерживает свои позиции в первой восьмерке. В последнем матче коллектив Клода Жюльена очень уверенно обыграл дома «Филадельфию». В этом сезоне на «ТД Гарден» «Мишки» показывают откровенно слабые результаты и набрали лишь 20 очков в 20 матчах.

«Айлендерс»

«Айлендерс», к большому сожалению для самих себя, вновь вернулись на последнее место в Восточной конференции. Сейчас на счету команды лишь 40 баллов за 41 сыгранную игру и у «Айлов» есть пару матчей в запасе, но в них нужно обязательно побеждать. В последнее время «Островитяне» показывают неплохо хоккей, но где-то не везет, а где-то не хватает мастерства.

Статистика и личные встречи

Команды играли между собой в Бостоне 21 декабря и сильнее оказался «Нью-Йорк» (2:4).

В последних семи встречах друг против друга пять раз сильнее оказывались «Островитяне».

«Бостон» — одна из худших команд лиги по игре дома. Хуже только «Детройт».

Прогноз

«Бостон» сейчас, несомненно, хорош, но не ладится в этом сезоне у команды игра на «ТД Гарден» арене. Нельзя сказать, что гости сильны на выезде, но на этот матч они более мотивированы и в прошлых играх показывали хороший хоккей. Предлагаем поставить на то, что «Айлендерс» не проиграет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Бостон – 1,88

Ничья – 4,10

Айлендерс – 3,72

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