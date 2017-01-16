Хоккей. НХЛ. «Баффало» — «Даллас»

16 января 2017 года, 21-00 МСК

«Баффало»

«Баффало» вновь опустился на предпоследнюю строчку Восточной конференции. Никак не могут «Сейбрз» выдать продолжительную серию побед и сейчас в активе «Сабель» скромные 41 очко после 42 матчей. Очень слабо команда играет дома, несмотря на последние победы. Вдобавок ко всему, у хозяев по-прежнему травмирован основной голкипер Ленер, что существенно ослабляет коллектив.

«Даллас»

«Даллас» также не может стабильно набирать очки. Команда идет пока что 11 на Западе с 44 баллами после 44 игр и претендует на выход в плей-офф. У «Звезд» нет каких-то серьезных потерь и гости приедут в самом своем оптимальном составе. «Старз» боролись на равных в последних матчах с «Миннесотой» (4:5), «Анахаймом» (2:0) и «Сент-Луисом» (4:3), несмотря на итоговые поражения.

Статистика и личные встречи

«Даллас» победил «Баффало» в четырех из пяти последних матчах, причем серия выигрышей достигла пока отметки в три игры.

Команды дважды встречались в текущем сезоне и оба раза верх взяли «Звезды».

«Баффало» практически хуже всех в конференции играет дома, в активе команды 21 очко после 20 встреч.

Прогноз

Обе команды находятся сейчас в не самой лучшей форме, но на наш взгляд гости выглядят несколько предпочтительнее, ведь «Даллас» проиграл очень сильным командам в последних матчах. «Баффало» потерял основного вратаря и плохо играет на «КиБанк Центр» арене. Исходя из этого хотим предложить Вам поставить на победу гостей в этом матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Баффало – 2,61

Ничья – 3,90

Даллас – 2,47

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