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Политика

Тереза Мэй готова к разговору о «жестком» сценарии Brexit

ИА «РОСБАЛТ» 16 января 2017г., 05:28

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявит, что правительство готово вывести страну из состава единого рынка, Таможенного союза, а также из-под юрисдикции Европейского суда

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Во вторник Мэй, как ранее подтвердила ее канцелярия, выступит с большой речью, посвященной предстоящим переговорам с ЕС по условиям выхода Британии из объединения.
 
В своей речи, как утверждает издание The Sun, премьер подчеркнет, что приоритетами для нее на переговорах с ЕС станет прекращение свободной миграции из европейских стран в Британию и возможность вести двусторонние переговоры о торговых соглашениях с другими странами, что, предположительно, было бы невозможно при сохранении членства в едином рынке.
 
Если информация издания подтвердится, то подтвердятся худшие опасения многих парламентариев, в том числе, от Консервативной партии, давно уже заявляющих, что Мэй пойдет по пути «жесткого Brexit», то есть отказа от членства в едином рынке во имя защиты границ. Вывод страны из-под юрисдикции Европейского суда с самого начала был в планах британского правительства.
 
Переговоры с ЕС начнутся не ранее конца марта и продлятся, как ожидается, полтора — два года.

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