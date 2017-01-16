Будем здоровы

Стюардесса авиакомпании EasyJet Шеннон Глисон была уволена после того, как съела бутерброд, которым ее угостил коллега.

Один из членов экипажа, ставший свидетелем сцены передачи «багета с беконом», обратился с жалобой к руководству компании. В итоге были назначены слушания по делу о «краже бутерброда». Как позже узнала Глисон, она должна была попросить чек у коллеги, который поделился с ней сендвичем. Такие действия предусмотрены внутренним регламентом.

Уволенная стюардесса находится на 18-й неделе беременности. Девушка намерена оспорить решение руководства EasyJet в суде. «Я не воровка, но именно такой ярлык на меня повесили», — заявила 22-летняя англичанка.

Член экипажа, который угостил Глисон бутербродом, также был уволен.

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