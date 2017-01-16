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Политика

Вопрос об участии в переговорах в Астане остался без ответа

ИА «РОСБАЛТ» 16 января 2017г., 05:40

МИД РФ: Пока рано говорить об участии США в переговорах по Сирии

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Подготовка к переговорам в Астане по Сирии продолжается, формат встречи пока еще не определен, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Информацию о приглашении делегации США в ведомстве назвали «неуместной».
 
«Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом разгаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», — приводятся слова дипломатического источника.
 
Он напомнил, что «гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция».
 
«Соответственно, и подобные объявления должны быть коллективными», — добавил собеседник.
 
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о договоренности со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о том, что в переговорах по сирийскому урегулированию примут участие США.

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