Политика
Вопрос об участии в переговорах в Астане остался без ответа
МИД РФ: Пока рано говорить об участии США в переговорах по Сирии"
Подготовка к переговорам в Астане по Сирии продолжается,
формат встречи пока еще не определен, заявили в министерстве иностранных дел
РФ. Информацию о приглашении делегации США в ведомстве назвали
«неуместной».
«Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом разгаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно», — приводятся слова дипломатического источника.
Он напомнил, что «гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства — Россия, Иран и Турция».
«Соответственно, и подобные объявления должны быть коллективными», — добавил собеседник.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о договоренности со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о том, что в переговорах по сирийскому урегулированию примут участие США.
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