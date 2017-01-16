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Московская жизнь
1100 учеников cможет вместить школа в мкр. 1 города Московский.
Школу на 1100 учеников построят в мкр. 1 города Московский."
Для малышей предусмотрено дошкольное отделение на 300 мест. Об этом 16 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы.
Уточняется, что здание возведут рядом с двумя действующими школами и жилым микрорайоном. Решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы.
Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на средства города в «Новой» Москве построят две школы и 11 детских садов в этом году. Еще три школы и шесть садиков возведут инвесторы.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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