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Московская жизнь

1100 учеников cможет вместить школа в мкр. 1 города Московский.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

1100 учеников cможет вместить школа в мкр. 1 города Московский.

Информационный Центр Правительства Москвы 16 января 2017г., 12:36

Школу на 1100 учеников построят в мкр. 1 города Московский.

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Для малышей предусмотрено дошкольное отделение на 300 мест. Об этом 16 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы.

Уточняется, что здание возведут рядом с двумя действующими школами и жилым микрорайоном. Решение о строительстве приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на средства города в «Новой» Москве построят две школы и 11 детских садов в этом году. Еще три школы и шесть садиков возведут инвесторы.

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